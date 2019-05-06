Голкипер Рыбка остается играть в Азербайджане

Новости спорта: Соглашение украинского голкипера пролонгировано на два года с азербайджанским Сабаилом.

Украинский голкипер Александр Рыбка подписал новый контракт с азербайджанским клубом «Сабаил». Новое соглашение игрока с командой рассчитано на два сезона.

Рыбка начал выступления за «Сабаил» в январе 2019 года, перейдя в статусе свободного агента. Контракт действовал до конца сезона. Александр провел 11 матчей в чемпионате Азербайджана, в которых пропустил 13 голов.

Украинец больше не поможет своему клубу в нынешнем сезоне, поскольку травмировал колено в матче с «Габалой». Недавно Александр перенес операцию.