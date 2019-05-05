Шахов забил за ПАОК (Видео)

Новости спорта: Шахов отметился пятым голом за ПАОК в матче чемпионата Греции.

Украинский полузащитник ПАОКа Евгений Шахов забил гол в матче 30-го тура чемпионата Греции против ПАС Янины (2:0).

Украинец начинал матч на скамейке запасных, но вышел на замену на 79-й минуте поединка, а через минуту забил второй гол ПАОКа. Евгений головой замкнул навес партнера.

28-летний полузащитник в текущем сезоне провел за ПАОК 39 матчей во всех турнирах, забив 5 голов и сделав 2 результативные передачи. Украинец помог команде выиграть чемпионат Греции.

Следующим матч ПАОК проведет 11 мая против АЕКа в финале Кубка Греции.