Официально: Уэлбек покидает Арсенал

Новости спорта: Нападающий лондонского "Арсенала" Дэнни Уэлбек покинет клуб на правах свободного агента по окончанию сезона.

Эту информацию подтвердил главный тренер "канониров" Унаи Эмери после мачта с "Брайтоном" (1:1), который определил судьбу Топ-4 английской Премьер-лиги.

Дэнни Уэлбек перебрался в "Арсенал" из "Манчестер Юнайтед" в 2014 году за 16 миллионов фунтов. Но частые травмы не дали англичанину проявить себя за клуб. В общей сложности Уэлбек провел 126 матчей за "канониров", в которых забил 32 гола.

Также по окончанию сезона "Арсенал" покинут Петр Чех, который заканчивает карьеру и Аарон Ремзи, который переезжает в "Ювентус" свободным агентом.