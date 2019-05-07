Скачать
Среда, 08.05.2019
Ливерпуль в неимоверном матче обыграл Барселону и вышел в финал Лиги чемпионов
Ливерпуль разгромил Барселону и вышел в финал ЛЧ
Как выглядит дочь Виктора Леоненко (Фото)
Как выглядит дочь Виктора Леоненко (Фото)
Джадд Трамп выиграл чемпионат мира по снукеру
Джадд Трамп выиграл чемпионат мира по снукеру
Шевченко огласил список легионеров на июньский сбор
Шевченко огласил список легионеров на июньский сбор

Ливерпуль - Барселона: где и когда смотреть матч

Ливерпуль - Барселона: где и когда смотреть матч
16:03 Вт, 7 Май 2019 Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: Сегодня в Ливерпуле определится первый финалист Лиги чемпионов.

7 мая в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов встретятся английский "Ливерпуль" и испанская "Барселона". Встреча пройдет на стадионе "Энфилд" в Ливерпуле. В первой игре испанский клуб добыл уверенную победу со счетом 3:0.

Начало встречи в 22:00.

Прямая трансляция противостояния между грандами европейского футбола пройдет на украинском телеканале "Футбол 2". Кроме того, матч покажут российские телеканалы "Матч ТВ" и "Матч! Футбол 1".

Напомним, второй полуфинал состоится в среду, 8 мая. В Нидерландах Аякс будет принимать Тоттенхэм (первый матч 1:0 в пользу Аякса).

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Барселона, ФК Ливерпуль, Примера, Ливерпуль - Барселона.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ливерпуль - Барселона: события матча
02 Ливерпуль в неимоверном матче обыграл Барселону и вышел в финал Лиги чемпионов
03 Гюндоган: Роналду не на том же космическом уровне, что и Месси
04 Ливерпуль - Барселона: стартовые составы
05 Шипулин рассказал, как попадаются на допинге
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь