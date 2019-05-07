Ливерпуль - Барселона: где и когда смотреть матч

Новости спорта: Сегодня в Ливерпуле определится первый финалист Лиги чемпионов.

7 мая в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов встретятся английский "Ливерпуль" и испанская "Барселона". Встреча пройдет на стадионе "Энфилд" в Ливерпуле. В первой игре испанский клуб добыл уверенную победу со счетом 3:0.

Начало встречи в 22:00.

Прямая трансляция противостояния между грандами европейского футбола пройдет на украинском телеканале "Футбол 2". Кроме того, матч покажут российские телеканалы "Матч ТВ" и "Матч! Футбол 1".

Напомним, второй полуфинал состоится в среду, 8 мая. В Нидерландах Аякс будет принимать Тоттенхэм (первый матч 1:0 в пользу Аякса).