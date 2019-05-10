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Пятница, 10.05.2019
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Челси - Айнтрахт: слова Хюттера после матча Лиги Европы

Челси - Айнтрахт: слова Хюттера после матча Лиги Европы
09:20 Сегодня Телеграф xsport.ua

Новости спорта: Наставник Айнтрахта доволен выступлением своей команды в этом сезоне Лиги Европы.

Главный тренер немецкого «Айнтрахта» Адольф Хюттер прокомментировал поражение своей команды от «Челси» в ответном матче 1/2 финала Лиги Европы. Слова специалиста приводит официальный сайт UEFA.

«Во-первых, хочу поздравить «Челси» с выходом в финал. Мы очень разочарованы тем, что наша мечта не стала реальностью. Невероятно горжусь командой и выступлением здесь, на «Стэмфорд Бридж».

Во время пенальти как тренер стараюсь оставаться спокойным – команде нужно не слишком нервничать. Я горжусь тем, что увидел. В этом сезоне мы заставили людей считаться с собой, думаю, это очень важно».

Челси - Айнтрахт: обзор матча Лиги Европы (Видео)

В основное время встречи, напомним, немецкий клуб пропустил первым, однако сумел отыграться, после чего команды провели безголовые дополнительные экстра-таймы и определили участника финала в серии послематчевых пенальти.

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Лига Европы, ФК Челси, Футбол, ФК Айнтрахт, Новости футбола, Адольф Хюттер.
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