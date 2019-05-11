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Люк Шоу - лучший футболист сезона в Манчестер Юнайтед

Люк Шоу - лучший футболист сезона в Манчестер Юнайтед
04:58 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта: Защитник Люк Шоу получил награду имени сэра Мэтта Басби.

Защитник Люк Шоу стал лучшим игроком сезона в составе Манчестер Юнайтед, сообщает официальный сайт английского клуба.

Левый фулбек победил в голосовании среди болельщиков Юнайтед, обойдя защитника Виктора Линделефа и полузащитника Поля Погба.

"Мне очень приятно, но я бы отказался от индивидуальных наград ради лучшего сезона для команды. Мы должны двигаться дальше и сосредоточиться на следующем сезоне", – прокомментировал получение награды 23-летний игрок.

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В этом сезоне Шоу провел 40 поединков в футболке "красных дьяволов", отличившись одним голом и пятью ассистами.

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ФК Манчестер Юнайтед, Футбол, Новости футбола, Люк Шоу.
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