Люк Шоу - лучший футболист сезона в Манчестер Юнайтед

Новости спорта: Защитник Люк Шоу получил награду имени сэра Мэтта Басби.

Защитник Люк Шоу стал лучшим игроком сезона в составе Манчестер Юнайтед, сообщает официальный сайт английского клуба.

Левый фулбек победил в голосовании среди болельщиков Юнайтед, обойдя защитника Виктора Линделефа и полузащитника Поля Погба.

"Мне очень приятно, но я бы отказался от индивидуальных наград ради лучшего сезона для команды. Мы должны двигаться дальше и сосредоточиться на следующем сезоне", – прокомментировал получение награды 23-летний игрок.

В этом сезоне Шоу провел 40 поединков в футболке "красных дьяволов", отличившись одним голом и пятью ассистами.