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Десна дома обыграла Олимпик

Десна дома обыграла Олимпик
16:45 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Донецкая команда впервые проиграла под руководством Игоря Климовского.

В матче 28-го тура УПЛ черниговская Десна оказалась сильнее донецкого Олимпика (2:1).

Черниговцы вышли вперед уже в первом тайме. Гол на свой счет записал Денис Фаворов.

Второй тайм начался с гола Филлипова на 48-й минуте. Олимпик один гол отыграл (забил Матар), однако на большее дончан нне хватило.

Десна — Олимпик 2:1

Голы: Д. Фаворов, 16, Филиппов, 48 — Матар, 51.

Десна: Паст — Д. Фаворов, Гитченко, Имереков, Мостовой — Огиря, Богданов — Волков (Сергийчук, 77), А. Фаворов, Картушов (Якимив, 90+2) — Филиппов (Безбородько, 85).

Олимпик: Крынский — Клименчук, Снурницын, Гришко, Цымбалюк — Гай, Кравчук (Валеев, 67), Сондей (Вантух, 74), Тейшера — Матар, Дегтярев.

Предупреждениия: А. Фаворов — Гришко, Кравчук.

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ФК Олимпик, УПЛ, ФК Десна, Новости футбола.
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