Балотелли раскритиковал судей французской Лиги 1

Новости спорта: Итальянский форвард раскритиковал действия французских арбитров.

В матче 36-го тура чемпионата Франции Марсель проиграл Лиону со счетом 0:3. Нападающий хозяев Марио Балотелли остался недоволен работой судей.

"Судьи во Франции - худшие. Вы это знаете. Рефери во Франции просто ужасны", - приводит слова Балотелли Get French Football News.

Счет был открыт на 24-й минуте. Автором гола стал Максвелл Корне, которому ассистировал Уссем Ауа. На 84-й минуте преимущество лионского клуба увеличил Мусса Дембеле с передачи Тангая Н'Домбеле. Через две минуты счет до крупного довел Корне. Голевой передачей в этом эпизоде отметился Ауа.

Напомним, Лион, набрав 66 очков, по-прежнему занимает третье место в турнирной таблице французского национального чемпионата. Марсель (55) - на 6-м месте.

Ранее сообщалось, что Балотелли может остаться в Марселе только при одном условии.