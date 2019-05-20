Динамо получит 500 тысяч евро от Галатасарая

Новости спорта: Турецкий клуб выиграл Суперлигу.

В предпоследнем матче турецкой Суперлиги Галатасарай обыграл Истанбул (2:1) и стал чемпионом Турции.

Киевское Динамо получит приятный бонус от победителей лиги, так как согласно договоренности этот экс-полузащитник киевлян Юнес Беланда станет чемпионом Турции в составе Галатасарая, стамбульский клуб обязан будет выплатить Динамо бонус в размере 500 тысяч евро.

Беланда пополнил состав Галатасарая летом 2017 года. В текущем сезоне Беланда провел за Галатасарай 31 поединок, забил 4 гола и отдал 6 голевых передач.

Напомним, Галатасарай стал победителем и Кубка Турции.