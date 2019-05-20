Maruv, Гайтана и Полякова выступят на концерте Шахтера

Новости спорта: Шахтер проведет церемонию награждения золотыми медалями и праздничный концерт сразу после матча с Динамо в 30-м туре УПЛ.

Шахтер, который 19 мая обыграл луганскую Зарю и досрочно стал чемпионом Украины, пригласил фанатов на празднование своей победы, которое состоится 22 мая на стадионе "Металлист" в Харькове.

Об этом команда сообщила на своих страницах в соцсетях.

22 мая на стадионе "Металлист" сразу после финального свистка в матче "Шахетр - Динамо" состоится церемония награждения "горняков" золотыми медалями и праздничный концерт, на котором выступят Maruv, Гайтана и Оля Полякова.

Maruv, Гайтана и Оля Полякова – в Харькове. Шоу на праздновании чемпионства «Шахтера»! ⚒ 22 мая на ОСК «Металлист» сразу после финального свистка в матче #ШахтерДинамо состоится церемония награждения «горняков» золотыми медалями и праздничный концерт. pic.twitter.com/yrBrtTyQPs — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) 19 мая 2019 г.

Отметим, что помимо прочего, "Шахтер" завоевал свой 34-й трофей и стал самым титулованным клубом в истории независимой Украины.