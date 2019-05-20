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Манчестер Сити нашел замену для Компани в Лестере

Манчестер Сити нашел замену для Компани в Лестере
19:30 Пн, 20 Май 2019 Телеграф championat.com

Новости спорта: Гарри Магуайр станет главной целью горожан на место Компани.

«Манчестер Сити» определился с кандидатом на замену защитнику и капитану команды Венсану Компани, который покинет клуб летом и вернётся в «Андерлехт».

Как утверждает Daily Mail, главной целью «горожан» на усиление обороны является Гарри Магуайр из «Лестер Сити». На приобретении 26-летнего англичанина настаивает лично главный тренер «Сити» Хосеп Гвардиола.

Препятствием на пути к переходу футболиста в стан чемпионов Англии является тот факт, что «лисы» не горят желанием расставаться со своим игроком и потребуют за него огромную сумму, которая превысит рекорд в € 84,5 млн, заплаченных «Ливерпулем» за Вирджила ван Дейка зимой 2018 года.

Ранее сообщалось, что заполучить Магуайра хочет принципиальный соперник «горожан» «Манчестер Юнайтед». В завершившемся сезоне английской Премьер-лиги защитник провёл 31 матч, забил 3 гола, а также получил 6 жёлтых и 1 красную карточку.

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ФК Манчестер Сити, Венсан Компани, АПЛ.
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