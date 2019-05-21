Исмаили пропустит матч против Динамо

Новости спорта: В центральном матче 30-го тура Премьер-лиги «Шахтер» в ранге чемпиона Украины примет «Динамо».

Завоевав два трофея за минувшую неделю, команда в отличном настроении подходит к встрече с принципиальным соперником.

Утром 21 мая «оранжево-черные» провели заключительную в текущем сезоне открытую тренировку для СМИ. Журналисты запечатлели кадры подготовки чемпионов, а также пообщались с голкипером Андреем Пятовым и капитаном Тайсоном.

Травмированный Андрей Тотовицкий занимался индивидуально, бразильский защитник «Шахтера» Исмаили восстанавливается после повреждения в матче с «Зарей» и в среду не сыграет.

Поединок «Шахтер» – «Динамо» состоится 22 мая на ОСК «Металлист» в Харькове. Начало в 19:36.