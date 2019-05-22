Боруссия Д подпишет футболиста сборной Германии

Новости спорта: Руководство "шмелей" заинтересовано в подписании игрока Байера.

Дортмундская Боруссия оформит еще один трансфер. Полузащитник леверкузенского Байера Юлиан Брандт проведет переговоры со второй командой Бундеслиги. Об этом сообщает Kicker.

"Когда Юлиан Брандт прилетит в Дортмунд для прохождение медосмотра, тогда трансфер можно будет считать осуществленным.

Футболист и команда подпишут контракт до 2021 года и добавят пункт о включении суммы отступных", - заявляет источник.

В текущем сезоне Брандт провел за Байер 43 матча, забил 10 голов и отдал 13 голевых передач.

Напомним, ранее сообщалось, что Боруссия представила новую домашнюю форму на следующий сезон.