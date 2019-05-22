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Боруссия Д подпишет футболиста сборной Германии

Боруссия Д подпишет футболиста сборной Германии
07:21 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Руководство "шмелей" заинтересовано в подписании игрока Байера.

Дортмундская Боруссия оформит еще один трансфер. Полузащитник леверкузенского Байера Юлиан Брандт проведет переговоры со второй командой Бундеслиги. Об этом сообщает Kicker.

"Когда Юлиан Брандт прилетит в Дортмунд для прохождение медосмотра, тогда трансфер можно будет считать осуществленным.

Футболист и команда подпишут контракт до 2021 года и добавят пункт о включении суммы отступных", - заявляет источник.

В текущем сезоне Брандт провел за Байер 43 матча, забил 10 голов и отдал 13 голевых передач.

Напомним, ранее сообщалось, что Боруссия представила новую домашнюю форму на следующий сезон.

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Бундеслига, ФК Боруссия Д, Футбол, Новости футбола, Юлиан Брандт.
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