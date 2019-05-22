Футболист Динамо вызван в сборную Польши

Новости спорта: Томаш Кендзера поможет Кадре в матчах против Северной Македонии и Израиля.

Защитник Динамо Томаш Кенджера получил вызов в сборную Польши на ближайшие матчи отбора на Евро-2020. Тренерский штаб Кадры во главе с Ежи Бженчеком рассчитывает на 28 игроков.

Польша после двух сыгранных туров возглавляет группу G. 7 июня поляки на выезде сыграют против Северной Македонии, а 10 июня дома примут Израиль.

На счету Кенджеры 9 матчей за национальную сборную Польши и одна результативная передача.

В нынешнем сезоне 24-летний Томаш сыграл 40 матчей во всех турнирах за Динамо, в которых отметился 4 голами и 4 ассистами.

Среди футболистов Динамо вызов в молодежную сборную Дании на матчи Евро-2019 получил Миккель Дуэлунн. Владислав Кучерук, Денис Попов, Георгий Цитаишвили, Сергей Булеца и Владислав Супряга помогут сборной Украины U-20 на чемпионате мира в Польше. Команда Александра Петракова сыграет в одной группе со сборными США, Катара и Нигерии. Матчи состоятся 24, 27 и 30 мая соответственно