Защитник Динамо получил вызов в сборную Польши на матчи отбора Евро-2020

Новости спорта: Главный тренер сборной Польши Ежи Бржечек огласил список вызванных игроков на ближайшие два поединка "Кадры" в отборе на Евро-2020.