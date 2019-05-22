Защитник Динамо получил вызов в сборную Польши на матчи отбора Евро-2020

Поляки 7 июня в Скопье сыграют со сборной Северной Македонии, а 10 июня в Варшаве примут сборную Израиля.
В списке также оказался защитник киевского Динамо Томаш Кендзера.
Вратари: Лукаш Фабиански (Вест Хэм), Войцех Щесны (Ювентус), Лукаш Скорупски (Болонья);
Защитники: Камиль Глик (Монако), Мацей Рыбус (Локомотив Москва), Артур Енджейчик (Легия Варшава), Михал Паздан (Анкарагюджю), Тьяго Сионек (СПАЛ), Бартош Берешиньски (Сампдория), Ян Беднарек (Саутгемптон), Томаш Кендзера (Динамо Киев), Марцин Камински (Фортуна), Аркадиуш Река (Аталанта), Роберт Гумный (Лех Познань);
Полузащитники: Камиль Гросицки (Халл Сити), Гжегож Крыховьяк (Локомотив Москва), Петр Зьелински (Наполи), Кароль Линетты (Сампдория), Матеуш Клих (Лидс Юнайтед), Яцек Гуральски (Лудогорец), Пшемыслав Франковски (Ягеллония), Дамиан Шиманьски (Ахмат), Дамиан Кондзер (Белосток), Себастиан Шимански (Легия Варшава);
Нападающие: Роберт Левандовски (Бавария), Аркадиуш Милик (Наполи), Кшиштоф Пьонтек (Милан), Давид Ковнацки (Сампдория).