Экс-тренер Ворсклы Сачко может возглавить Мариуполь

Новости спорта: В «Мариуполе» может произойти смена главного тренера.

Нынешний главный тренер «Мариуполя» Александр Бабич может покинуть свою должность в конце сезона. Переговоры по поводу нового контракта проходят сложно.

Главный кандидатом на пост нового главного тренера «Мариуполя» является Василий Сачко. В конце марта он покинул должность главного тренера «Ворсклы».

Ранее уже сообщалось, что после того, как Ворскла не попала в топ-6 по итогам первого круга УПЛ, руководители клуба приняли решение об увольнение главного тренера.

В нынешнем сезоне «Мариуполь» делит 4-5-е места в УПЛ с «Зарей».