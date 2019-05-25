Петряк: Рождение сына помогло выйти из стресса

Новости спорта: Петряк прибыл в расположение сборной Украины.

Полузащитник сборной Украины Иван Петряк прокомментировал прибытие в лагерь национальной команды.

«В течение полутора месяца у меня был очень непростой период, связанный со сменой клуба. Я почувствовал на себе весь негатив болельщиков.

Рождение сына помогло выйти из этого стресса – я просто выбросил весь негатив из головы. Сейчас приехал в сборную только с положительными эмоциями, чтобы доказать свою готовность помочь команде.

Пока был без игровой практики, активно работал сам, поэтому с нетерпением жду погружения в тренировочный процесс», – сказал Петряк.

Напомним, Петряк перешел из «Ференцвароша» в стан главного соперника «МОЛ-ВИДИ».