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Капитан ПАОКа попрощался с Шаховым в соцсетях

Капитан ПАОКа попрощался с Шаховым в соцсетях
20:43 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: Украинец не будет продлевать контракт с клубом.

Капитан ПАОКа Димитрис Пелкас публично попрощался с Евгением Шаховым в Instagram.

Вчера греческое издание сообщило, что украинский полузащитник не намерен продлевать контракт с чемпионами Греции. Также клуб покидает защитник Фернандо Варела.

«Что я могу о вас сказать, ребята? Очень рад был играть с вами в одной команде в течение трех лет, за то, что мы записали свои имена в историю клуба, но прежде всего за знакомство с двумя прекрасными людьми особенного характера. Люблю вас, вас будет не хватать», — написал в публикации Пелкас.

В минувшем сезоне 28-летний Шахов принял участие в 40 матчах ПАОКа во всех турнирах, забив 5 голов и отдав 2 результативные передачи.

В нынешнем году в составе команды Развана Луческу, за которую Шахов выступает с лета 2016 года, украинский хавбек стал чемпионом Греции и обладетелем Кубка страны.

Другой украинец Евгений Хачериди, состоящий в ПАОКе на контракте, в нынешнем году еще не выходил на поле. Всего в нынешнем сезоне он принял участие в 11 матчах во всех турнирах.

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ФК ПАОК, Евгений Шахов, Новости спорта, Новости футбола.
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