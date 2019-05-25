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Карпаты расписали боевую ничью с Олимпиком 3:3 (Видео)

Карпаты расписали боевую ничью с Олимпиком 3:3 (Видео)
22:04 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта: "Карпаты" и "Олимпик" забили 6 мячей в матче футбольной Премьер-лиги.

Предпоследний в сезоне, 31-й тур чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги в субботу, 25 мая, открыли матче в Чернигове, Полтаве и Львове.

Черниговская "Десна" благодаря голу Андрея Богданова на 31-й минуте обыграла ФК "Арсенал-Киев" - 1:0.

В параллельных матчах первого игрового дня полтавская "Ворскла" со счетом 1:2 уступила одесскому "Черноморцу" - у хозяев отличился Юрий Коломоец (54), у гостей - Владимир Коваль (26) и Владимир Танчик (63), а львовские "Карпаты" расписали боевую ничью с донецким "Олимпиком" - 3:3. У "Карпат" мячи забили Мартен Онгль (15) и Сергей Мякушко (75, 77, с пенальти); в составе "Олимпика" - Матар Дийе (3, 89) и Алексей Гай (83).

Завершится 31-й тур в воскресенье, 26 мая. Киевское "Динамо" сыграет с ФК "Львов", донецкий "Шахтер" сойдется с ФК "Мариуполь", а луганская "Заря" встретится с "Александрией".

Турнирное положение:

первая шестерка (после 30-ти туров) - "Шахтер" - 77 очков, "Динамо" - 66, "Александрия" - 49, "Мариуполь" - 40, "Заря" - 40, "Львов" - 34;

вторая шестерка (после 31-го тура) - "Ворскла" - 41, "Десна" - 41, "Олимпик" - 33, "Карпаты" - 30, "Черноморец" - 28, "Арсенал-Киев" - 26.

"Шахтер" досрочно стал чемпионом Украины. Киевское "Динамо" третий сезон подряд стало серебряным призером. "Александрия" впервые в истории клуба выиграла "бронзу" Премьер-лиги.

Напомним, на втором этапе чемпионата Украины первые шесть клубов в два круга борются за медали и места в еврокубках, остальные шесть команд определят двух аутсайдеров Премьер-лиги.

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ФК Олимпик, ФК Карпаты, УПЛ, Новости футбола.
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