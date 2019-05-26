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Тьерри Анри может возглавить клуб в Испании

Тьерри Анри может возглавить клуб в Испании
17:42 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Последним местом работы Анри был «Монако».

Бывший главный тренер «Монако» Тьерри Анри может продолжить карьеру в Испании, сообщает Mirror.

По информации источника, в услугах французского специалиста заинтересован «Бетис». Отмечается, что ранее испанский клуб предложил пост главного тренера наставнику «Ньюкасл Юнайтед» Рафаэлю Бенитесу, однако специалист ответил отказом. Напомним, ранее «Бетис» объявил о прекращении сотрудничества с Кике Сетьеном по окончании сезона-2018/19.

Ранее сообщалось, что Анри может стать новым главным тренером «Нью-Йорк Ред Буллз» или «Андерлехта».

Последним местом работы Анри был «Монако», который он возглавлял с октября прошлого года по январь этого года. Ранее экс-нападающий был ассистентом главного тренера сборной Бельгии.

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Примера, ФК Монако, Тьерри Анри, ФК Реал Бетис.
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