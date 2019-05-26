Новый клуб Шахова будет представлять Италию или Турцию

Новости спорта: Об этом сообщил отец футболиста.

Украинский полузащитник Евгений Шахов после завершения сезона оставит греческий ПАОК, с которым у него истекает срок действия контракта.

Новый клуб Шахова, вероятно, будет представлять Италию или Турцию. По крайней мере, об этом сообщил отец полузащитника.

«Наша цель – Италия или Турция, хотя интерес к Евгению есть и со стороны «Маккаби» из Тель-Авива. Мы рассматривает несколько предложения и пока смотрим на них по-разному», - сообщил Шахов-старший.

Напомним, за ПАОК Евгений Шахов выступал с лета 2016 года, а в нынешнем сезоне выиграл с командой титул чемпиона Греции.