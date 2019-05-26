Определен лучший бомбардир Первой лиги 2018/19

Форвард СК «Днепр-1» Станислав Кулиш стал лучшим бомбардиром чемпионата Украины в Первой лиге. За сезон в ворота соперников он забил 17 мячей.
На втором месте – полузащитник «Волыни» Денис Кожанов (16 голов), на третьем – Игорь Кириенко из «Авангарда» (13 мячей).
Лучшие бомбардиры Первой лиги 2018/19
17 – Станислав Кулиш («Днепр-1»)
16 – Денис Кожанов («Волынь»)
13 – Игорь Кириенко («Авангард»)
12 – Богдан Оринчак («Прикарпатье»)
11 – Игорь Когут («Днепр-1»)
11 – Александр Акименко («Ингулец»)
11 – Егор Демченко («Авангард»)
10 – Олег Синица («Металлист 1925»)
10 – Ярослав Конкольняк («Прикарпатье»)
9 – Алексей Чичиков («Днепр-1»)
9 – Александр Бондаренко («Колос»)
Первая лига. Волевой Колос и Волынь прорвались в плей-офф