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Определен лучший бомбардир Первой лиги 2018/19

Определен лучший бомбардир Первой лиги 2018/19
21:53 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: ФК Днепр-1

Новости спорта: За сезон в ворота соперников форвард днепрян забил 17 мячей.

Форвард СК «Днепр-1» Станислав Кулиш стал лучшим бомбардиром чемпионата Украины в Первой лиге. За сезон в ворота соперников он забил 17 мячей.

На втором месте – полузащитник «Волыни» Денис Кожанов (16 голов), на третьем – Игорь Кириенко из «Авангарда» (13 мячей).

Лучшие бомбардиры Первой лиги 2018/19

17 – Станислав Кулиш («Днепр-1»)

16 – Денис Кожанов («Волынь»)

13 – Игорь Кириенко («Авангард»)

12 – Богдан Оринчак («Прикарпатье»)

11 – Игорь Когут («Днепр-1»)

11 – Александр Акименко («Ингулец»)

11 – Егор Демченко («Авангард»)

10 – Олег Синица («Металлист 1925»)

10 – Ярослав Конкольняк («Прикарпатье»)

9 – Алексей Чичиков («Днепр-1»)

9 – Александр Бондаренко («Колос»)

Первая лига. Волевой Колос и Волынь прорвались в плей-офф

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Первая лига, Вторая лига, ФК Колос, Станислав Кулиш.
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