Определен лучший игрок 31-го тура УПЛ

Новости спорта: Дентиньо признан лучшим игроком 31-го тура УПЛ.

Полузащитник Шахтера Дентиньо признан лучшим игроком 31-го тура, о чем информирует официальный сайт Премьер-лиги.

Бразилец отметился хет-триком в ворота Мариуполя и помог Горнякам уже в качестве чемпиона Украины уверенно победить со счетом 4:0.

Сообщается, что Дентиньо значительно опередил ближайших конкурентов в голосовании экспертов. В частности, Матара, Сергея Мякушко и Виталия Миколенко.

В текущем сезоне Дентиньо провел в составе Горняков 11 матчей в УПЛ, забив 3 гола (все — в игре с Мариуполем).

Шахтер в последнем туре чемпионата Украины сыграет с ФК Львов. Матч состоится 30 мая в 19:30.