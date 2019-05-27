Капитан Арсенала может перейти в Днепр-1

Новости спорта: На капитана киевского Арсенала претендуют три клуба.

Украинский защитник киевского Арсенала Сергей Вакуленко вошел в сферу интересов Дебрецена, сообщает Football.ua.

25-летний Вакуленко является игроком донецкого Шахтера, а за Арсенал-Киев выступает лишь на правах аренды. Его контракт с Горняками рассчитан до конца следующего сезона.

Помимо этого, приобрести футболиста могут вышедший в УПЛ Днепр-1, а также российский клуб Сочи.

В текущем сезоне УПЛ Вакуленко сыграл в 11 матчах за Арсенал-Киев, забив 7 голов. В первой половине сезона защитник выступал за Олимпик.