Трогательное прощание Де Росси (Видео)

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19:27 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта: Хавбек Даниэле де Росси провел в клубе долгих 18 лет.

В рамках 38-го тура Серии А Рома на Стадио Олимпико завершила чемпионат, обыграв Парму (2:1), и тем самым закончив сезон на шестой строчке турнирной таблицы.

После поединка с болельщиками "джаллоросси" попрощался полузащитник Даниэле де Росси, который покинет команду спустя 18 лет выступлений за клуб.

Сообщалось, что хавбек, который летом станет свободным агентом, в межсезонье может пополнить ряды Бока Хуниорс.

Кроме того, итальянские СМИ утверждали, что де Росси может и вовсе завершить карьеру в возрасте 35 лет.

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ФК Рома, Серия А, Де Росси, Даниэле Де Росси, Новости футбола.
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