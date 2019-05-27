Трогательное прощание Де Росси (Видео)

Новости спорта: Хавбек Даниэле де Росси провел в клубе долгих 18 лет.

В рамках 38-го тура Серии А Рома на Стадио Олимпико завершила чемпионат, обыграв Парму (2:1), и тем самым закончив сезон на шестой строчке турнирной таблицы.

После поединка с болельщиками "джаллоросси" попрощался полузащитник Даниэле де Росси, который покинет команду спустя 18 лет выступлений за клуб.

Сообщалось, что хавбек, который летом станет свободным агентом, в межсезонье может пополнить ряды Бока Хуниорс.

Dall'uscita dal tunnel al saluto alla Sud I migliori momenti del giro di campo di Daniele De Rossi #DDR16 #ASRoma pic.twitter.com/FexNaVShbX — AS Roma (@OfficialASRoma) 26 мая 2019 г.

Кроме того, итальянские СМИ утверждали, что де Росси может и вовсе завершить карьеру в возрасте 35 лет.