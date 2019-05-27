Новый голкипер сборной Украины Панькив: Я долго ждал этого и мечтал

Новости спорта: 34-летний кипер не скрывал своих радостей.

Голкипер Юрий Панькив прокомментировал свой вызов в сборную Украины накануне поединков "желто-синих" в отборе на Евро-2020.

"Очень рад конечно, о чем здесь говорить, в 34 года получить первый вызов в сборную... Я долго ждал этого и мечтал. Это одна из самых важных моих мечт. Сборная Украины — это главная команда страны, поэтому я очень доволен", — заявил кипер в эфире Футбол NEWS.

Главная команда страны на ближайшем сборе проведет два поединка. 7 июня подопечные Шевченко встретятся с сербами, а 10-го со сборной Люксембурга. Оба матча пройдут во Львове.