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Новый голкипер сборной Украины Панькив: Я долго ждал этого и мечтал

Новый голкипер сборной Украины Панькив: Я долго ждал этого и мечтал
22:04 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта: 34-летний кипер не скрывал своих радостей.

Голкипер Юрий Панькив прокомментировал свой вызов в сборную Украины накануне поединков "желто-синих" в отборе на Евро-2020.

"Очень рад конечно, о чем здесь говорить, в 34 года получить первый вызов в сборную... Я долго ждал этого и мечтал. Это одна из самых важных моих мечт. Сборная Украины — это главная команда страны, поэтому я очень доволен", — заявил кипер в эфире Футбол NEWS.

Главная команда страны на ближайшем сборе проведет два поединка. 7 июня подопечные Шевченко встретятся с сербами, а 10-го со сборной Люксембурга. Оба матча пройдут во Львове.

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Сборная Украины, ФФУ, ФК Александрия, Юрий Панькив, Новости футбола.
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