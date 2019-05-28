Экс-тренер Шахтера возглавил АЕК

Новости спорта: Португальский специалист будет работать с клубом Дмитрия Чигринского.

Бывший главный тренер молодежной команды «Шахтера» Мигель Кардосо представлен в качестве нового наставника АЕКа.

Как сообщает официальный сайт клуба, 46-летний португалец подписал двухлетний контракт с клубом.

Напомним, Мигель Кардосо был главным тренером «Шахтера» U-21 с 2013 по 2016 год, а затем сезон отработал ассистентом наставника первой команды Паулу Фонсеки.

В 2017 году Кардосо покинул «Шахтер», после чего работал в Португалии с «Риу Аве», во Франции с «Нантом» и в Испании с «Сельтой».

Отметим, что за АЕК выступает украинский центральный защитник Дмитрий Чигринский, контракт которого с клубом действует до лета 2020 года.