Виллаш-Боаш официально возглавил Марсель

Новости спорта: Бывший главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш возглавил «Марсель», сообщается на официальном сайте французского клуба.

Французский футбольный клуб "Марсель" на своем официальном сайте объявил о назначении на должность главного тренера команды португальца Андре Виллаш-Боаша.

Трудовое соглашение со специалистом рассчитано на два года. Виллаш-Боаш сменил на посту Руди Гарсию, который покинул команду по окончании сезона. Португалец еще осенью 2017 года, напомним, покинул китайский клуб "Шанхай СИПГ" и до последнего времени находился в затянувшемся творческом отпуске. В минувшем сезоне "Марсель" финишировал на пятом месте в таблице лиги 1, оставшись без еврокубков.

"Философия и подход Андре Виллаш-Боаша к игре совпадают с тем, что мы хотим видеть в "Марселе", они помогут оживить наш проект после разочаровавшей кампании", - заявил владелец клуба Фрэнк Маккорт.