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Бекхэм заинтересован в Де Росси

Бекхэм заинтересован в Де Росси
09:42 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Бывший полузащитник и капитан «Ромы» Даниэле Де Росси, который всю карьеру провёл за римлян, может продолжить карьеру в MLS, сообщает AS.

По информации издания, в приглашении хавбека заинтересован владелец «Майами» Дэвид Бекхэм. Его клуб готовится к дебютному сезону в лиге и нуждается в опытном футболисте, который повёл бы команду за собой и был бы примером для одноклубников.

35-летний Де Росси является воспитанником «Ромы», провёл за клуб 616 матчей во всех турнирах, в которых стал автором 63 забитых мячей и отдал 54 результативные передачи. В составе «волков» хавбек дважды становился обладателем Кубка Италии, а также один раз выиграл Суперкубок страны.

Ранее сообщалось об интересе к итальянцу со стороны «Нью-Йорк Сити» — другого клуба MLS.

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ФК Рома, Даниэле Де Росси, Новости футбола.
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