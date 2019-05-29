Дочь Пирло попала под колеса автомобиля

Новости спорта: 13-летняя девочка доставлена в больницу.

Дочь экс-полузащитника сборной Италии и туринского Ювентуса Андреа Пирло Анджелу сбила машина. Об этом сообщает Ansa.

"13-летняя дочь легенды итальянского футбола Андреа Пирло Анджела попала под колеса автомобиля. Девочка была доставлена в клинику. С ней все в порядке, отделалась легкими ушибами", - сообщает издание.

Помимо Анджелы, Пирло также имеет и 16-летнего сына, который выступает за юношескую команду туринского Ювентуса U-16.

Напомним, ранее сообщалось, что главного тренера сборной Аргентины сбила машина.