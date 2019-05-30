Реал намерен заработать крупную сумму на летних трансферах

Новости спорта: "Реал" намерен выручить за счёт продажи игроков более € 300 млн

«Реал» намерен выручить за счёт продажи игроков более € 300 млн, чтобы затем вложиться в покупку новых футболистов, сообщает AS. По информации издания, в первую очередь мадридцы намерены расстаться с форвардом Гаретом Бэйлом. За Хамеса Родригеса «Реал» рассчитывает получить € 60 млн, за Матео Ковачича — € 50 млн.

Трансферы Дани Себальоса и Маркоса Льоренте оцениваются в € 40 млн, Мариано – в € 20 млн, Борхи Майораля — € 12 млн. Также мадридцы намерены продать Кейлора Наваса в «Порту» за € 10 млн.

«Реал» намерен выручить в сумме € 312 млн, чтобы покрыть затраты в ближайшее трансферное окно.

Мадридцы собираются совершить ряд громких приобретений. В частности, речь идёт о переходе полузащитника «Челси» Эдена Азара.