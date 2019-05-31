Легендарный Роналдо сделал свой прогноз на финал Лиги чемпионов

Новости спорта: Роналдо поделился прогнозом на финальный матч Лиги чемпионов, который состоится завтра, 1 июня, в Мадриде.

Бывший футболист сборной Бразилии Роналдо поделился прогнозом на финальный матч Лиги чемпионов, который состоится завтра, 1 июня, в Мадриде.

По мнению легендарного нападающего, победу в решающей встрече главного еврокубкового турнира одержит «Ливерпуль», который обыграет «Тоттенхэм Хотспур» со счётом 3:1.

«Ливерпуль» на пути к финалу Лиги чемпионов победил «Баварию» (0:0 и 3:1), «Порту» (2:0 и 4:1) и «Барселону» (0:3 и 4:0). На групповом этапе красные заняли второе место в квартете с «Пари Сен-Жермен», «Наполи» и «Црвеной Звездой».

В свою очередь «Тоттенхэм» прошёл дортмундскую «Боруссию» (3:0 и 1:0), «Манчестер Сити» (1:0 и 3:4) и «Аякс» (0:1 и 3:2). «Шпоры» также вышли в плей-офф со второго места в группе, где их соперниками были «Барселона», «Интер» и ПСВ.