Воронин сделал свой прогноз на финал Лиги чемпионов

Новости спорта: Бывший футболист предлагает своим подписчикам спрогнозировать точный счет английского противостояния.

Завтра, 1 июня, состоится финальный матч Лиги чемпионов между Ливерпулем и лондонским Тоттенхэмом.

Экс-нападающий "красных" и сборной Украины Андрей Воронин, ныне работающий тренером-селекционером в национальной команде своей страны, накануне поединка решил провести интересный конкурс.

Бывший футболист предлагает своим подписчикам спрогнозировать точный счет английского противостояния. Первому, кто отгадает исход Воронин пообещал отдать свою футболку Ливерпуля со своим автографом.

Сам же украинец поставил на разгромную победу своей бывшей команды.

Напомним, что Ливерпуль и Тоттенхэм сыграют финальный матч Лиги чемпионов в Мадриде.