Несколько футболистов покинули расположение сборной Украины

Новости спорта: Полузащитник МОЛ Види Иван Петряк и защитник Леганеса Василий Кравец покинули расположение сборной Украины.

Полузащитник МОЛ Види Иван Петряк и защитник Леганеса Василий Кравец покинули расположение сборной Украины, сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола.

Такое решение главный тренер Андрей Шевченко принял в рамках оптимизации состава накануне отборочных матчей к чемпионату Европы 2020 года.

Также в дальнейшем сборе главной команды страны не будут принимать участие защитники Сергей Болбат и Артем Шабанов, а также капитан киевского Динамо Сергей Сидорчук. Все они были включены в изначальный список вызванных игроков.

Напомним, в конце мая из-за травмы Дениса Бойко в сборную был приглашен вратарь Александрии Юрий Панькив.

Ранее стало известно, что вратарь Реала Андрей Лунин временно покинет лагерь сборной для участия в матче 1/8 финала молодежного чемпионата мира среди команд U-20.

В данный момент сине-желтые возглавляют турнирную таблицу отборочной группы, имея в активе 4 очка после двух туров. Поединки против Сербии и Люксембурга команда Шевченко проведет 7 и 10 июня соответственно во Львове.