Скачать
Суббота, 01.06.2019
Клопп перед финалом Лиги чемпионов вспомнил игру с Реалом в Киеве
Клопп перед финалом Лиги чемпионов вспомнил игру с Реалом в Киеве
Почеттино: Тренировать Тоттенхэм - настоящая честь для меня
Почеттино: Тренировать Тоттенхэм - настоящая честь для меня
Цыганков и Фонсека - лучшие в УПЛ по итогам сезона-2018/19
Цыганков и Фонсека - лучшие в УПЛ по итогам сезона-2018/19
Далакян готов провести объединительный бой за рубежом
Далакян готов провести объединительный бой за рубежом

Несколько футболистов покинули расположение сборной Украины

Несколько футболистов покинули расположение сборной Украины
08:02 Сегодня Телеграф Фото: ФФУ

Новости спорта: Полузащитник МОЛ Види Иван Петряк и защитник Леганеса Василий Кравец покинули расположение сборной Украины.

Полузащитник МОЛ Види Иван Петряк и защитник Леганеса Василий Кравец покинули расположение сборной Украины, сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола.

Такое решение главный тренер Андрей Шевченко принял в рамках оптимизации состава накануне отборочных матчей к чемпионату Европы 2020 года.

Также в дальнейшем сборе главной команды страны не будут принимать участие защитники Сергей Болбат и Артем Шабанов, а также капитан киевского Динамо Сергей Сидорчук. Все они были включены в изначальный список вызванных игроков.

Напомним, в конце мая из-за травмы Дениса Бойко в сборную был приглашен вратарь Александрии Юрий Панькив.

Ранее стало известно, что вратарь Реала Андрей Лунин временно покинет лагерь сборной для участия в матче 1/8 финала молодежного чемпионата мира среди команд U-20.

В данный момент сине-желтые возглавляют турнирную таблицу отборочной группы, имея в активе 4 очка после двух туров. Поединки против Сербии и Люксембурга команда Шевченко проведет 7 и 10 июня соответственно во Львове.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Сборная Украины, Футбол, Новости футбола, Иван Петряк, Василий Кравец.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Боксер Менайотин довел профессиональный рекорд до 53-0 (Видео)
02 Шевченко решил оставить Лунина в сборной U-20
03 Салах: Кейн был лучшим в английском футболе, пока не пришел я
04 Цыганков и Фонсека - лучшие в УПЛ по итогам сезона-2018/19
05 Аргентинские футболисты выстроились в очередь, чтобы сделать фото с Месси
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь