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Определился соперник сборной Украины (U-20) в 1/8 финала ЧМ-2019

Определился соперник сборной Украины (U-20) в 1/8 финала ЧМ-2019
09:21 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: Потенциальных соперников было три: 3-и команды групп B, E или F.

По регламенту молодежного чемпионата мира U-20, победитель группы D, которым стала Украины, получает одного из трех возможных соперников: 3-ю команду групп B, E или F.

Кто конкретно становится соперником, зависело от того, какие сборные квалифицировались в 1/8 финала с 3-го места, с учетом того, что выходят в плей-офф 4 лучшие команды, занявшее 3-е место, из шести групп чемпионата мира.

Сегодня, 31 мая, были сыграны все матчи группового турнира и станут известны все участники 1/8 финала. Матчи группы E стартовали в 19:00, матчи группы F — в 21:30.

В группе B третье место заняла сборная Эквадора. Южноамериканцы обеспечили себе место в плей-офф по итогам первых сегодняшних матчей. Также вышли Польша, Нигерия и Панама. Не вошли в топ-4 Норвегия и Португалия.

В группе E третье место заняла сборная Панамы. Панамцы вырвали победу у Саудовской Аравии (2:1).

По итогам первых сегодняшних матчей и исходя из сетки, сборная Украины не сыграет с Эквадором. Соперником должна была стать либо Панама, либо представитель группы F.

В группе F перед финальным туром 3-ю позицию занимала Португалия, но «фаворитом» на 3-ю позицию все же стоило назвать Южную Корею. Португалия играла с аутсайдером группы, ЮАР (2 поражения), а Корея с лидером, Аргентиной (2 победы).

Португалия не сумела обыграть ЮАР (1:1) и не вышла в плей-офф. Соответственно, соперником сборной Украины стала сборная Панамы.

Сборная Украины U-20 сыграет в 1/8 финала в понедельник 3 июня в городе Тыхы.

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