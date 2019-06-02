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Девушка, которая выбежала на поле в финале Лиги чемпионов: кто она

Девушка, которая выбежала на поле в финале Лиги чемпионов: кто она
09:24 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта: Полуголая фанатка, выбежавшая на поле в Мадриде, оказалась моделью.

Модель и тревел-блогер Кинси Волански, которая ранее снималась для журналов Maxim, Sports Illustrated и FHM, вмешалась в финал Лиги чемпионов  сезона 2018/2019 Тоттенхем - Ливерпуль (0:2).

На 18-й минуте поединка при счете 0:1 девушка прорвалась на игровое поле в черном купальнике.

Полуголая фанатка выбежала на поле во время финала Лиги чемпионов в Мадриде (Фото)

 
 
 
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Did I distract #8 a little too much?

Публикация от Kinsey Wolanski (@kinsey_sue)

Тоттенхэм - Ливерпуль. Видео обзор финала Лиги чемпионов

 
 
 
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Took a bath with this beautiful girl today and it was indescribable @masonadventuresbali

Публикация от Kinsey Wolanski (@kinsey_sue)

Кинси активно ведет свою работу в Instagram и часто радует поклонников новыми фотографиями. Отметим, число подписчиков в Instagram после выходки девушки значительно увеличилось.

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ФК Тоттенхэм, Лига Чемпионов, ФК Ливерпуль, ЛЧ, Футбол, Новости футбола, Маурисио Почеттино, Тоттенхэм - Лиерпуль, Кинси Волански.
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