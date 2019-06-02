Девушка, которая выбежала на поле в финале Лиги чемпионов: кто она

Новости спорта: Полуголая фанатка, выбежавшая на поле в Мадриде, оказалась моделью.

Модель и тревел-блогер Кинси Волански, которая ранее снималась для журналов Maxim, Sports Illustrated и FHM, вмешалась в финал Лиги чемпионов сезона 2018/2019 Тоттенхем - Ливерпуль (0:2).

На 18-й минуте поединка при счете 0:1 девушка прорвалась на игровое поле в черном купальнике.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Did I distract #8 a little too much? Публикация от Kinsey Wolanski (@kinsey_sue) 1 Июн 2019 в 4:51 PDT

Кинси активно ведет свою работу в Instagram и часто радует поклонников новыми фотографиями. Отметим, число подписчиков в Instagram после выходки девушки значительно увеличилось.