Девушка, которая выбежала на поле в финале Лиги чемпионов: кто она

Модель и тревел-блогер Кинси Волански, которая ранее снималась для журналов Maxim, Sports Illustrated и FHM, вмешалась в финал Лиги чемпионов сезона 2018/2019 Тоттенхем - Ливерпуль (0:2).
На 18-й минуте поединка при счете 0:1 девушка прорвалась на игровое поле в черном купальнике.
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Took a bath with this beautiful girl today and it was indescribable @masonadventuresbali
Кинси активно ведет свою работу в Instagram и часто радует поклонников новыми фотографиями. Отметим, число подписчиков в Instagram после выходки девушки значительно увеличилось.