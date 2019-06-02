Шевченко рассказал о подготовке сборной к матчам с Сербией и Люксембургом

Новости спорта: Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о предстоящих матчах в отборе на Евро-2020.

Главный тренер национальной сборной Украины Андрей Шевченко провел в Харькове пресс-конференцию, на которой рассказал о состоянии игроков главной команды страны накануне поединков отбора Евро-2020 против Сербии и Люксембурга.

"Ярмоленко не будет готовиться ни к одному, ни ко второму матчу. Он как группа поддержки для нас здесь. Он немного участвует в тренировочном процессе. Это больше нужно ему, чтобы он выходил побыстрее в состояние после своих травм. У Марлоса тоже есть определенная программа. Посмотрим эти 3-4 дня, как он будет проходить программу, как будет тренироваться. Будем определяться уже ближе к 7-му числу, будет он участвовать в матче или нет. Все остальные готовятся без проблем.

Лунин? Это было мое решение оставить его. Конечно, ему нужна игровая практика. Очень важно, чтобы наша молодежка сыграла хорошо. Он игрок основного состава, очень важный игрок для них. Но он вернется сразу же после... Это максимум, что мы могли сделать.

Привести в форму легионеров? Думаю, что удастся. Да, мы собрали команду немного раньше, потому что часть игроков из Европы закончила немного раньше. Кто-то на две недели раньше, кто-то – на одну. Мы специально собрали команду раньше. Был цикл тренировочного процесса, была контрольная игра с Днепром-1".

Самая главная задача была – вспомнить наши связи, структуру игры. И пробежать определенную дистанцию, беговая и скоростная работа. Ребята с этим очень хорошо справились. У них были во время игры определенные датчики. Их проведенная беговая работа нас полностью удовлетворяет. Видим, что они постепенно выходят в форму. Практически у всех одинаковое состояние.

Люксембург? Они не андердог. Мы знали, что это хорошая сбалансированная команда. Это не гранд, но на протяжении 6 лет любой команде создают определенные трудности. Особенно в матчах дома. У них есть ряд футболистов, которые неплохо выступают. Мы это на себе прочувствовали.

Единственное, нам будет не хватать Ярмоленко и Марлоса, если он не успеет восстановиться. В остальном, ребята очень хорошо и продуктивно работают.

Сербия? У сербов очень хорошая команда, очень много хороших и талантливых игроков, которые играют в хороших чемпионатах и хороших командах. Они очень сильны индивидуально. Это высокая и сложная команда. Изучили хорошо, сейчас ряд тренировок будет направлен на подготовку. У нас есть определенный план. Если мы этот план выполним, будем ждать только положительного результата.

Панькив? Он попал первый раз, но у меня сложилось впечатление, что он все время с нами был. Он позитивный, хороший парень. Он заслужил этот вызов. Они заняли третье место, он провел великолепный сезон. Поздравляю его с заслуженным вызовом.

Тренировка молодежки и основной команды? Ребята из молодежки хорошо смотрелись, некоторые даже вышли и сыграли. Важно было получить нагрузку, игра получилась очень интересной сама по себе", — сказал Андрей Шевченко.

Напомним, в квалификации на Евро-2020 в воскресенье, 7 июня, сборная Украины сыграет с Сербией, а 10-го – против Люксембурга.