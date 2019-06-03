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Украина - Панама: где и когда смотреть матч ЧМ-2019 U-20

Украина - Панама: где и когда смотреть матч ЧМ-2019 U-20
09:22 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: УАФ

Новости спорта: Сегодня, 3 июня, юношеская сборная Украины (игроки до 20 лет) сыграет матч плей-офф финального турнира чемпионата мира-2019.

В 1/8 финала юношеского мирового первенства победитель группы D сборная Украины в городе Тыхы разыграет путевку в четвертьфинал с командой Панамы, которая финишировала третьей в квартете Е. В прямом эфире в Украине матч покажет телеканал "UA Перший". Начало матча в 18:30 по киевскому времени.

Победитель противостояния Украина - Панама в 1/4 финала сойдется 7 июня во Лодзе с командой Колумбии, которая победила сборную Новой Зеландии в серии пенальти - 5:4 (основное время - 1:1).

Другие пары 1/8 финала юниорского чемпионата мира-2019 Италия - Польша (1:0), Аргентина - Мали, Франция - США, Уругвай - Эквадор, Япония - Республика Корея, Сенегал - Нигерия.

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Напомним, на групповой стадии нынешнего чемпионата "сине-желтые" победили своих сверстников из США (2:1) и Катара (1:0) и обменялись голами с командой Нигерии (1:1).

Чемпионат мира (U20) пройдет до 20 июня.

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Футбол, Новости футбола, Сборная Украины U-20, ЧМ-2019 по футболу U-20.
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