Украина - Панама: где и когда смотреть матч ЧМ-2019 U-20

Новости спорта: Сегодня, 3 июня, юношеская сборная Украины (игроки до 20 лет) сыграет матч плей-офф финального турнира чемпионата мира-2019.

В 1/8 финала юношеского мирового первенства победитель группы D сборная Украины в городе Тыхы разыграет путевку в четвертьфинал с командой Панамы, которая финишировала третьей в квартете Е. В прямом эфире в Украине матч покажет телеканал "UA Перший". Начало матча в 18:30 по киевскому времени.

Победитель противостояния Украина - Панама в 1/4 финала сойдется 7 июня во Лодзе с командой Колумбии, которая победила сборную Новой Зеландии в серии пенальти - 5:4 (основное время - 1:1).

Другие пары 1/8 финала юниорского чемпионата мира-2019 Италия - Польша (1:0), Аргентина - Мали, Франция - США, Уругвай - Эквадор, Япония - Республика Корея, Сенегал - Нигерия.

Напомним, на групповой стадии нынешнего чемпионата "сине-желтые" победили своих сверстников из США (2:1) и Катара (1:0) и обменялись голами с командой Нигерии (1:1).

Чемпионат мира (U20) пройдет до 20 июня.