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Цыганков: С Сербией точно будет непростая игра

Цыганков: С Сербией точно будет непростая игра
14:37 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Виктор Цыганков прокомментировал предстоящий матч против Сербии.

Полузащитник сборной Украины и Динамо Виктор Цыганков ждет непростого матча со сборной Сербии в отборе на Евро-2020, который состоится 7 июня во Львове.

"Все хорошо. В сборной, как всегда, хорошая атмосфера. Работаем с огромным желанием, все идет по плану.

Нет никакого волнения, есть сконцентрированная работа на тренировках. Мы стараемся выполнить то, что требует от нас тренерский штаб, поэтому готовимся в обычном режиме.

В национальной команде тренерский штаб традиционно уделяет немало внимания тактике, а тренировки всегда вызывают интерес. Наставники подходят к каждому футболисту, рассказывают, какие у него функции и что ему следует делать на поле. Как следствие, каждый исполнитель хорошо осознает, как следует действовать в конкретной игре.

В составе Сербии - качественные игроки, каждый из которых выступает в Европе, постоянно находится на слуху. Мы знаем, что у сербов достаточно боевая квалифицированная команда, которая сыграла вничью с Португалией на выезде. Одно можно сказать точно - будет непростая игра. И мы надеемся, что наши болельщики придут и поддержат нас, а мы подарим им победу", - цитирует Цыганкова сайт Украинской ассоциации футбола.

Отметим, что 5 июня игроки сборной Украины отправятся во Львов, где состоится матч с Сербией. На нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция поединка. Также можно ознакомиться с прогнозами букмекеров на матч и историей противостояний команд.

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ФФУ, Новости футбола, УАФ, Виктор Цыганков.
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