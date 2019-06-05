Инфантино переизбран на должность президента ФИФА

Новости спорта: Джанни Инфантино был переизбран на следующий срок и пробудет во главе организации до 2023 года.

Действующий президент ФИФА Джанни Инфантино был переизбран на следующий срок и пробудет во главе организации до 2023 года.

Он был единственным кандидатом, поэтому получил поддержку организации без проведения голосования.

Швейцарский функционер занимает должность с 2016 года, сменив на ней прежнего руководителя Йозефа Блаттера.

В июне прошлого года ФИФА назначила США, Канаду и Мексику хозяевами футбольного чемпионата мира, который состоится в 2026 году.

Впервые в истории мундиаль состоится одновременно на территории трех государств. На турнире впервые примут участие 48 команд.