Экс-тренер сборной Хорватии близок к контракту с Вест Бромвичем

Новости спорта: Хорватский наставник Славен Билич может начать следующий сезон у руля команды Чемпионшипа.

Менеджер Славен Билич близок к тому, чтобы заключить контракт с Вест Бромвичем, который следующий сезон также проведет в Чемпионшипе, сообщает Sky Sports.

По данным источника, на эту должность также претендуют Крис Хьютон, Крис Уайлдер и Бруно Лаббадия, но руководство "дроздов" отдает предпочтение именно хорватскому специалисту.

Также отмечается, что стороны пока не могут договориться о зарплате, но это не должно помешать специалисту вскоре стать во главе Вест Бромвича.

Билич известен своей работой во главе сборной Хорватии, Локомотива, Бешикташа и Вест Хэма. Последним местом работы тренера был клуб из Саудовской Аравии Аль-Иттихад.