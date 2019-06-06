Пепе не сыграет в финале Лиги наций

Новости спорта: Центральный защитник португальцев травмировался в игре против Швейцарии.

Пепе не успеет восстановиться к 9 июня, когда будет сыгран финальный поединок Лиги наций, сообщает A Bola.

36-летний защитник был заменен на 63-й минуте матча со сборной Швейцарии (3:1) из-за травмы. Вместо него вышел Жозе Фонте.

В нынешнем сезоне Пепе провел 38 матчей во всех турнирах за Бешикташ и Порту, отметившись 7 голами и 2 ассистами.

Португалия сразится за победу в Лиге наций с триумфатором пары Нидерланды – Англия. Следить за ходом этого полуфинала вы сможете в текстовой трансляции от Football.ua. Начало – сегодня в 21:45 по киевскому времени.