Новости спорта: Именитый клуб может исчезнуть с футбольной карты Украины.

С вероятностью 99,9% в ближайшее время ФК "Днепр" прекратит свое существование. Об этом сообщает Footboom.

Сезон-2018/2019 "Днепр" провел в аматорском чемпионате, где занял пятое место, набрав 33 очка в 22 матчах.

Часть игроков "Днепра" перейдет в "Днепр-1", остальные станут свободными агентами. Пока что не известна судьба тренерского штаба команды - Александра Поклонского, Владимира Багмута, Владимира Геращенко, Сергея Назаренко и Николая Медина.

"Днепр" дважды (в 1983 и 1988 годах) становился чемпионом СССР, а в 2015 году вышел в финал Лиги Европы.