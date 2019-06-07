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ФК Днепр прекратит свое существование

ФК Днепр прекратит свое существование
14:49 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: ФК Днепр

Новости спорта: Именитый клуб может исчезнуть с футбольной карты Украины.

С вероятностью 99,9% в ближайшее время ФК "Днепр" прекратит свое существование. Об этом сообщает Footboom.

Сезон-2018/2019 "Днепр" провел в аматорском чемпионате, где занял пятое место, набрав 33 очка в 22 матчах.

Часть игроков "Днепра" перейдет в "Днепр-1", остальные станут свободными агентами. Пока что не известна судьба тренерского штаба команды - Александра Поклонского, Владимира Багмута, Владимира Геращенко, Сергея Назаренко и Николая Медина.

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"Днепр" дважды (в 1983 и 1988 годах) становился чемпионом СССР, а в 2015 году вышел в финал Лиги Европы.

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