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МЮ оформил первый летний трансфер

МЮ оформил первый летний трансфер
00:03 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Красные дьяволы оформили первый трансфер в межсезонье.

Полузащитник Суонси Даниэл Джеймс перешел в Манчестер Юнайтед, информирует официальный сайт Красных дьяволов. Валлиец успешно прошел медобследование, о деталях сделки станет известно позднее, после матчей сборных в рамках отбора к Евро-2020.

Ранее сообщалось, что сделка по переходу Джеймса суммарно обойдется МЮ в 18 миллионов евро, из которых 3 миллиона составляют различные бонусы.

Таким образом, 21-летний валлиец стал первым новичком Юнайтед с момента назначения Оле-Гуннара Сульшера главным тренером команды.

В минувшем сезоне в Чемпионшипе Джеймс за Суонси принял участие в 38 матчах, забив 5 голов и отдав 10 результативных передач.

Завершившийся сезон МЮ завершил на шестом месте в турнирной таблице Премьер-лиги, оформив выход в Лигу Европы.

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ФК Суонси, Трансферы, АПЛ, МЮ, Даниэл Джеймс.
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