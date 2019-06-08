МЮ оформил первый летний трансфер

Новости спорта: Красные дьяволы оформили первый трансфер в межсезонье.

Полузащитник Суонси Даниэл Джеймс перешел в Манчестер Юнайтед, информирует официальный сайт Красных дьяволов. Валлиец успешно прошел медобследование, о деталях сделки станет известно позднее, после матчей сборных в рамках отбора к Евро-2020.

Ранее сообщалось, что сделка по переходу Джеймса суммарно обойдется МЮ в 18 миллионов евро, из которых 3 миллиона составляют различные бонусы.

Таким образом, 21-летний валлиец стал первым новичком Юнайтед с момента назначения Оле-Гуннара Сульшера главным тренером команды.

В минувшем сезоне в Чемпионшипе Джеймс за Суонси принял участие в 38 матчах, забив 5 голов и отдав 10 результативных передач.

Завершившийся сезон МЮ завершил на шестом месте в турнирной таблице Премьер-лиги, оформив выход в Лигу Европы.