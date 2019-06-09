Украинский нападающий Сикан: Будем бороться за победу на чемпионате мира

Новости спорта: Форвард показывает результативный футбол.

Нападающий сборной Украины U-20 и ФК Мариуполь Даниил Сикан рассказал о перспективах национальной команды на ЧМ-2019 среди команд U-20.

"Мы никогда не забываем, что представляем нашу страну на таком турнире. Мы будем бороться за победу на чемпионате мира.

У нас в команде все игроки равны. То что не было Андрея Лунина - не отпугнуло нас. Мы обыграли Колумбию как в защитном, и в атакующем плане", - сказал Сикан.

В полуфинале чемпионата мира, который проходит в Польше, Украины встретится с сверстниками из Италии. Матч состоится 11-го июня. Начало встречи - в 18:30.

Напомним, ранее сообщалось, что Лунин может приехать в молодежную сборную Украины после матча против Люксембурга.