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Украинский нападающий Сикан: Будем бороться за победу на чемпионате мира

Украинский нападающий Сикан: Будем бороться за победу на чемпионате мира
14:31 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Форвард показывает результативный футбол.

Нападающий сборной Украины U-20 и ФК Мариуполь Даниил Сикан рассказал о перспективах национальной команды на ЧМ-2019 среди команд U-20.

"Мы никогда не забываем, что представляем нашу страну на таком турнире. Мы будем бороться за победу на чемпионате мира.

У нас в команде все игроки равны. То что не было Андрея Лунина - не отпугнуло нас. Мы обыграли Колумбию как в защитном, и в атакующем плане", - сказал Сикан.

В полуфинале чемпионата мира, который проходит в Польше, Украины встретится с сверстниками из Италии. Матч состоится 11-го июня. Начало встречи - в 18:30.

Напомним, ранее сообщалось, что Лунин может приехать в молодежную сборную Украины после матча против Люксембурга.

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Сборная Украины, Молодежная сборная Украины, Новости футбола, Даниил Сикан.
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