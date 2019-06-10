Украина и Люксембург определились с формой на матч

Украина примет сборную Люксембурга в ответном матче отбора на Евро-2020. Матч состоится во Львове сегодня, 10 июня.
Наша команда не стала менять форму после поединка с Сербией, который стал для желто-синих" победным, поэтому выйдет на матч в экипировке желтого цвета. Вратарь наденет форму зеленого цвета.
Форма сине-желтых:
Что касается гостей, то сборная Люксембурга будет играть на Арене Львов в экипировке красного цвета, а голкипер выйдет в черной форме:
Ранее сообщалось, кто попал в заявку сборной Украины на матч с Люксембургом.