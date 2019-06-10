Маркевич: Украине будет очень непросто с Люксембургом

Новости спорта: Специалист ждет непростую игру.

Глава комитетов национальных сборных УАФ Мирон Маркевич прокомментировал предстоящий поединок сборной Украины против Люксембурга в рамках отбора на Евро-2020. Специалиста цитирует официальный сайт УАФ.

"Нашим футболистам важно забыть про крупную победу над Сербией. С Люксембургом будет другая игра. Украине будет очень непросто.

Понятно и то, что футболисты Люксембурга закроются в обороне. Важно вскрыть ее в нужный момент. Сравнивать Люксембург с Сербией не стоит, но просто нам точно не будет", - сказал Маркевич.

Матч Украина - Люксембург состоится 10-го июня на стадионе Львов Арена. Начало матча - в 21:45.