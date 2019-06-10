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Игрок Люксембурга: Хотим навязать Украине борьбу

Игрок Люксембурга: Хотим навязать Украине борьбу
18:58 Сегодня Телеграф Канал футбол

Новости спорта: Игрок Люксембурга Жерсон Родригес надеется, что сегодня его команда сыграет лучше.

Жерсон Родригес в первом матче отбора Евро-2020 между Люксембургом и Украиной забил в свои ворота и помог нашей команде победить.

Игрок Люксембурга надеется, что сегодня его команда сыграет лучше.

«Домашний матч со сборной Украины был для меня неудачным, но все это в прошлом. Я приехал в расположение команды с лучшими мыслями и воспоминаниями, никакого негатива».

«У нас хорошая команда и мы хотим навязать Украине борьбу. Защитная модель игры? Все зависит от тренера. Он знает как играть лучше», - отметил Родригес.

Матч начнется в 21:45.

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Сборная Украины, Евро-2020, УАФ, Сборная Люксембурга.
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