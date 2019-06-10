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Понедельник, 10.06.2019
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Сборная Украины минимально обыграла Люксембург

Сборная Украины минимально обыграла Люксембург
23:37 Сегодня Телеграф

Новости спорта: Единственный гол на счету Романа Яремчука.

В матче четвертого тура группового этапа квалификации чемпионата Европы-2020 Украина встречалась с Люксембургом.

На 6-й минуте Яремчук открыл счет, ассистировал ему Малиновский.

Во втором тайме команды много времени провели в борьбе, создав примерно равное количество моментов, но забить никому не удалось.

Таким образом, Украина одержала третью победу в четырех матчах и продолжила возглавлять свою отборочную группу. У команды Шевченко 10 очков, что на 6 баллов больше, чем у Люксембурга и Сербии.

Следующий матч Украина сыграет 7 сентября на выезде против Литвы.

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Сборная Украины, Евро-2020, Новости футбола, Сборная Люксембурга.
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