Сборная Украины минимально обыграла Люксембург

Новости спорта: Единственный гол на счету Романа Яремчука.

В матче четвертого тура группового этапа квалификации чемпионата Европы-2020 Украина встречалась с Люксембургом.

На 6-й минуте Яремчук открыл счет, ассистировал ему Малиновский.

Во втором тайме команды много времени провели в борьбе, создав примерно равное количество моментов, но забить никому не удалось.

Таким образом, Украина одержала третью победу в четырех матчах и продолжила возглавлять свою отборочную группу. У команды Шевченко 10 очков, что на 6 баллов больше, чем у Люксембурга и Сербии.

Следующий матч Украина сыграет 7 сентября на выезде против Литвы.