Сборная Украины минимально обыграла Люксембург

В матче четвертого тура группового этапа квалификации чемпионата Европы-2020 Украина встречалась с Люксембургом.
На 6-й минуте Яремчук открыл счет, ассистировал ему Малиновский.
Во втором тайме команды много времени провели в борьбе, создав примерно равное количество моментов, но забить никому не удалось.
Таким образом, Украина одержала третью победу в четырех матчах и продолжила возглавлять свою отборочную группу. У команды Шевченко 10 очков, что на 6 баллов больше, чем у Люксембурга и Сербии.
Следующий матч Украина сыграет 7 сентября на выезде против Литвы.