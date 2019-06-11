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Шахтер обновил газон на стадионе в Харькове

Шахтер обновил газон на стадионе в Харькове
21:56 Сегодня Телеграф ФК Шахтер

Новости спорта: После окончания футбольного сезона на ОСК «Металлист» провели плановое обновление газона.

О том, для чего нужна реновация, как она проходит и когда поле будет принимать матчи, рассказал директор по эксплуатации ООО «Шахтер-Сервис» Вадим Гунько.

– Реновация газона обычно проводится раз в два года. Учитывая же интенсивность тренировок и поединков на ОСК «Металлист», где играют два клуба и сборная Украины, обновление необходимо ежегодно. Мы были готовы начать работы уже в конце мая, но по просьбе главного тренера национальной сборной Андрея Шевченко оставили поле для тренировок и выполнили весь комплекс мероприятий с 5 по 7 июня. От начала и до конца процессом занималась агрономическая служба ФК «Шахтер», имеющая огромный опыт в этом вопросе.

– В чем заключается реновация и что она дает полю?

– Сперва специальной техникой, которая в Украине есть только у нашего клуба, снимается верхний слой газона. Причем поле ОСК «Металлист» относится к гибридным видам и прошито специальными волокнами по технологии Desso GrassMaster, потому снять слой следует таким образом, чтобы не повредить систему. Это позволяет избавиться от накопившейся органики, постепенно образующейся в результате эксплуатации поля и создающей определенные проблемы: газон становится скользким, неудобным и травмоопасным для футболистов. После реновации улучшаются дренажные свойства, удаляется вредоносная микрофлора, которая может повредить траву, а также происходит обновление системы Desso GrassMaster для усиления газона. Есть еще и эстетический аспект: меняется райграс, поле омолаживается, становится более ярким и приятным на вид.

– Что теперь будет происходить с газоном и когда поле будет готово к приему матчей?

– Назвать нынешние погодные условия благоприятными для роста травы трудно, но мы знаем, как справляться с такими сложностями. Газон будет расти, и в конце июля мы должны получить хорошее крепкое покрытие. Свой первый домашний матч нового сезона «Шахтер» проведет на обновленном поле ОСК «Металлист».

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ФК Шахтер, УПЛ, Стадион, Металлист, Новости футбола.
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